Ferisce carabiniere per sfuggire all’arresto, 41enne preso a Mazara del Vallo

Lun, 10/11/2025 - 14:24

Ferisce un carabiniere per sottrarsi alla reclusione. I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo si erano recati dal 41enne per eseguire l’ordinanza di espiazione pena per furto aggravato, emessa dalla procura di Marsala. Il provvedimento e’ scaturito dalla condanna definitiva alla pena residua di due anni di reclusione, per furto aggravato in concorso da lui commesso nel 2019. Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, il 42enne ha tentato la fuga, ferendo in modo lieve un carabiniere che lo aveva raggiunto e bloccato; pertanto l’uomo e’ stato tratto in arresto anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. (AGI)

