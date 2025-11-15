Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello Stato”

(Adnkronos) – Rispetto alla situazione dell'ex Ilva "siamo davvero molto preoccupati perché aver sentito che c’è la possibilità di aumentare il numero dei cassaintegrati ci fa pensare che probabilmente ancora non c’è una soluzione 'potabile' che possa coniugare lavoro, salute e ambiente. Auspichiamo che nell’incontro del 18 ci possano essere forniti elementi più concreti. In ogni caso, per noi non ci può essere un incremento della cassa integrazione perché il territorio di Taranto soffre tantissimo da 12 anni e non si intravede una soluzione definitiva, e bisogna fare ogni sforzo, anche un forte intervento dello Stato che possa traghettare lo stabilimento in questo momento critico verso un tempo una situazione di stabilità. Auspichiamo che il 18 possa essere data qualche rassicurazione in più, poi valuteremo". Così all'AdnKronos la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine dell'assemblea nazionale della Cisl. Sulla legge di Bilancio, continua Fumarola a margine dell'evento, "abbiamo incontrato i gruppi parlamentari, presentato anche noi degli emendamenti e fatta un’audizione. Abbiamo apprezzato una serie di risposte che ci sono state date attraverso delle scelte messe nella legge di Bilancio ma abbiamo chiesto attenzioni particolari rispetto al mondo della scuola, dell’università e della ricerca, perché servono più risorse ma anche rispetto ai pensionati. Abbiamo chiesto che si possa ripristinare Opzione donna e chiesto con molta forza il rifinanziamento del fondo della legge 76 sulla partecipazione perché non è una bandierina della Cisl ma governo e forze politiche, anche quelle di opposizione che l’hanno sostenuta, devono continuare a mantenere quella attenzione perché serve una cultura della partecipazione. Siamo certi che governo e parlamento ascolteranno questa nostra richiesta e ci aspettiamo che venga finanziata".

