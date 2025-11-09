Devasta il b&b della ex con una mazza da baseball, arrestato a Cefalù

Con una mazza da baseball ha devastato i locali di un b&b a Cefalù, di propretà della sua ex, che ha chiamato i carabinieri facendo arrestare l’uomo, 39 anni, noto alle forze dell’ordine. Ora dovrà rspondere di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. La donna ha raccontato ai carabinieri delle violenze e vessazuini subite da anni, spesso avvenute anche davanti ai figli minori. Ha inoltre riferito di essere stata minacciata con una pistola illegalmente detenuta dall’ex compagno. Una perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare una pistola a pallini priva del tappo rosso, una piccola quantità di hashish, un bilancino di precisione e la mazza da baseball utilizzata per distrugere arredi e suppellettili. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Termini Imerese. Nel corso dell’udienza di convalida, il Gip ha confermato l’arresto, disponendo per l’indagato il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico. (ANSA).