AdnKronos

Champions, oggi Juventus-Sporting Lisbona 0-1 – La partita in diretta

Mar, 04/11/2025 - 20:37

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i bianconeri ospitano allo Stadium lo Sporting Lisbona.  
Dove vedere Juve-Sporting Lisbona? Il match, con calcio d'inizio alle 21, viene trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW.  Nella prossima partita di Champions, i bianconeri affronteranno il Bodo Glimt.  
