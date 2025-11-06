Caltanissetta. Vertenza Telecontact. Richiesta audizione parlamentare dal Deputato regionale PD On. Fabio Venezia.

CALTANISSETTA. Come già anticipato nel corso del Consiglio Comunale svolto il 31 ottobre, l’Onorevole Fabio Venezia – Deputato regionale del Partito Democratico – ha formalmente richiesto un’audizione urgente presso la terza Commissione Parlamentare dell’Assemblea regionale Siciliana per discutere della paventata cessione di Telecontact e delle conseguenze che tale azione potrebbe avere per le lavoratrici ed i lavoratori di Caltanissetta. Lo hanno reso noto Giancarlo La Rocca segretario del Pd Caltanissetta e Carlo Vagginelli consigliere comunale del PD.

Tale iniziativa segue la presentazione di un’interrogazione indirizzata al Presidente della Regione, anche questa a prima firma dell’On. Fabio Venezia, e di un’interrogazione indirizzata al Governo nazionale presentata dall’On. Peppe Provenzano.

Con questa richiesta di audizione il Partito Democratico intende convocare tutti gli attori istituzionali coinvolti: l’Assessore regionale alle attività produttive Tamajo; l’Assessore regionale alle politiche sociali e del lavoro Albano; il Dirigente Generale del Dipartimento delle attività produttive Cartabellotta; il Dirigente Generale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative Foti; l’ Amministratrice delegata Telecontact Center SpA Laura Abbate.; il Sindaco di Caltanissetta e le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

L’obiettivo è quello di ottenere chiarimenti sui motivi che stanno portando alla cessione dell’azienda e sulle garanzie che si intendono fornire ai lavoratori.

Il Partito Democratico sta impegnando tutte le sue rappresentanze istituzionali, dal Consiglio Comunale, al Parlamento nazionale, passando per l’Assemblea regionale siciliana, al fine di tenere alta l’attenzione sulla vicenda Telecontact e per sostenere la vertenza del personale, che ha diritto a veder tutelato il suo lavoro.