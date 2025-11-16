Caltanissetta, studentessa del Galilei-Di Rocco impegnata nella “Settimana del Farmaco Pediatrico”: il piccolo gesto che fa la differenza

Un’esperienza di solidarietà concreta per Clizia Giada, alunna della classe 4ª K dell’Istituto IIS “Galilei-Di Rocco” di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. La studentessa sta partecipando alla “Settimana del Bancone del Farmaco Pediatrico per i bambini del Congo”, in corso presso la farmacia Arnone di Serradifalco dal 13 al 20 novembre 2025.

La presenza di Clizia Giada è resa possibile grazie al protocollo d’intesa tra l’istituto scolastico e l’Associazione “Don Pino Puglisi” di Serradifalco, che permette ai ragazzi di vivere momenti di cittadinanza attiva legati al loro percorso formativo. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea come l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale formi giovani capaci di tradurre in azioni concrete i valori della cura, dell’impegno sociale e della prossimità.

Un piccolo gesto che fa davvero la differenza, soprattutto quando nasce dalla scuola e si traduce in sostegno reale a favore dei più fragili.