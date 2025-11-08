Caltanissetta. Sorrisi e clownterapia, alunni del “Galilei-Di Rocco” incontrano l’associazione VIP

CALTANISSETTA. Gli alunni di primo anno dell’Istituto “Galilei-Di Rocco”, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, hanno incontrato ieri, 7 novembre, l’Associazione VIP – Viviamo in Positivo, un’associazione di volontariato fondata nel marzo del 2013 che lavora in corsia nei reparti pediatrici con lo scopo terapeutico di diffondere il messaggio della Clown Therapy e di infondere il sorriso nei piccoli pazienti ricoverati.

L’Associazione lavora anche nelle pubbliche piazze, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case di correzione e, più in generale, in tutti quei luoghi dove esistono situazioni di malattia e/o di disagio psico-fisico, culturale, sociale ed economico, sempre con lo stesso scopo: essere in aiuto dei soggetti fragili.

Gli alunni così hanno potuto apprendere le tecniche in ausilio alla didattica sulle “terapie alternative” che studiano nell’ambito delle varie discipline con la possibilità di sperimentarne l’aspetto pratico.