Caltanissetta, piantumati quattro nuovi cipressi all’interno del Giardino della Legalità

Si tratta di un’opera di compensazione ambientale eseguita da Enel a seguito dei lavori dello scorso agosto, che avevano comportato la rimozione di un albero in via Turati, dove è già stato messo a dimora un ulteriore cipresso.

Nel corso della mattina di ieri, giovedì 6 novembre, sono stati piantumati quattro nuovi cipressi all’interno del Giardino della Legalità di Caltanissetta, sito in viale Stefano Candura, presso il quartiere di San Luca.

L’intervento è stato eseguito da E-Distribuzione, l’azienda del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, nell’ambito di un’opera di compensazione ambientale concordata con il Comune di Caltanissetta a seguito dei lavori di ammodernamento della rete elettrica, effettuati lo scorso agosto, che avevano privato il patrimonio arboreo cittadino di un maestoso e longevo cipresso in via Filippo Turati.

La rimozione dell’albero, infatti, era divenuta necessaria al fine di garantire l’incolumità delle persone e per garantire la continuità elettrica delle utenze.

“Sono lieto di annunciare il completamento dell’opera di compensazione ambientale realizzata da E-Distribuzione nel nostro territorio – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Marcello Mirisola. La società ha onorato gli impegni presi con l’Amministrazione procedendo alla piantumazione di cinque nuovi cipressi. Quattro di questi sono stati collocati nel Giardino della Legalità di Via Candura, luogo simbolico per la nostra comunità. L’intervento rafforza il verde pubblico cittadino e conferma come tutela ambientale e sviluppo infrastrutturale possano procedere insieme grazie a una collaborazione efficace tra istituzioni e imprese. Un esempio concreto di sostenibilità e rigenerazione urbana – conclude l’assessore Mirisola– , in linea con l’impegno quotidiano per una Caltanissetta più verde e resiliente”.

Presenti alla piantumazione odierna al Giardino della Legalità, oltre all’assessore Mirisola, il Funzionario Agronomo dell’Ufficio Ambiente del Comune di Caltanissetta, Giovanni Sardo, la Responsabile dell’Unità Territoriale di Caltanissetta ed Enna di E-Distribuzione, Roberta Attanzio, con alcuni suoi collaboratori e Isidoro Giordano, Responsabile Tecnico dell’azienda Elettrocostruzioni, che ha eseguito i lavori.