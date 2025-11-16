Salute

Caltanissetta. Malore per un atleta nisseno alla maratona di Palermo: trasportato in codice rosso all’ospedale Civico

Redazione 3

Caltanissetta. Malore per un atleta nisseno alla maratona di Palermo: trasportato in codice rosso all’ospedale Civico

Dom, 16/11/2025 - 14:32

Condividi su:

Malore per un atleta che stava correndo la maratona di Palermo. C.D., di Caltanissetta, subito dopo aver tagliato il traguardo della mezza e mentre si avviava al ristoro si è accasciato a terra. L’atleta nisseno 63enne è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari e trasporto in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni, al momento risultano stabili. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta