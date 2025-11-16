Caltanissetta. Malore per un atleta nisseno alla maratona di Palermo: trasportato in codice rosso all’ospedale Civico

Malore per un atleta che stava correndo la maratona di Palermo. C.D., di Caltanissetta, subito dopo aver tagliato il traguardo della mezza e mentre si avviava al ristoro si è accasciato a terra. L’atleta nisseno 63enne è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari e trasporto in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni, al momento risultano stabili. (Adnkronos)