Caltanissetta. La Fp Cgil e la Cgil accolgono con favore l’apertura al dialogo dell’Asp ma chiedono azioni concrete per affrontare criticità

CALTANISSETTA. Si è svolto oggi presso la Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta l’incontro richiesto con urgenza dalla FP CGIL e dalla CGIL di Caltanissetta per affrontare le criticità legate alla distribuzione del personale e ai carichi di lavoro nei diversi presidi e servizi dell’Azienda sanitaria. Ne danno notizia in una nota il segretario generale della Fp Cgil Sandro Pagaria e il segretario generale della Cgil Rosanna Moncada.

La Fp Cgil ha rappresentato le segnalazioni pervenute dal personale medico, sanitario e tecnico, che denunciano squilibri nella distribuzione delle risorse umane e condizioni di lavoro sempre più gravose, con ripercussioni sulla continuità assistenziale, sulla qualità dei servizi e sulla sicurezza degli operatori.

L’Organizzazione Sindacale ha ribadito la necessità di un intervento immediato per riequilibrare le assegnazioni del personale, tutelare il benessere dei lavoratori e garantire ai cittadini servizi efficienti e di qualità.

La Direzione dell’ASP, preso atto delle criticità evidenziate, ha comunicato la volontà di procedere a una ricognizione complessiva della dotazione organica e a una revisione della distribuzione del personale sulla base delle effettive esigenze operative, manifestando disponibilità ad avviare un confronto permanente con le organizzazioni sindacali.

La FP CGIL e la CGIL di Caltanissetta accolgono positivamente l’apertura al dialogo, ma sottolineano che la situazione richiede azioni concrete e tempestive, soprattutto nei reparti e servizi in maggiore sofferenza.

Il sindacato continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del confronto, affinché gli impegni si traducano in risultati tangibili e la gestione delle risorse umane avvenga secondo criteri di trasparenza, equità e valorizzazione del personale. La Direzione si è impegnata a riconvocare la FP CGIL non appena saranno disponibili i dati necessari per proseguire il lavoro di analisi e revisione.