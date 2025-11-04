Salute

Caltanissetta, il neuroscienziato nisseno Marco Venniro riceve il prestigioso premio della Society For Neuroscience

Mar, 04/11/2025 - 09:38

CALTANISSETTA – Il nisseno Marco Venniro, PhD, professore associato di neurobiologia e psichiatria presso la University of Maryland School of Medicine (UMSOM), è stato premiato oggi con 30.000 dollari dalla Society for Neuroscience per il loro prestigioso Jacob P. Premio Waletzky. Il premio annuale viene assegnato a uno scienziato all’inizio della carriera (entro quindici anni dal suo dottorato o dottorato di ricerca) la cui ricerca indipendente ha portato a significativi contributi concettuali ed empirici alla comprensione della tossicodipendenza.

La Society for Neuroscience (SIN) rappresenta quasi 35.000 scienziati e medici in tutto il mondo, e questo premio annuale è considerato uno dei più prestigiosi. Il dott. Venniro terrà la sua conferenza di premiazione alla riunione annuale del SIN a San Diego questo mese.

La ricerca pioneristica di Venniro ha trasformato la comprensione degli scienziati di come il comportamento sociale e i fattori ambientali influenzano la dipendenza e il recupero. Il suo lavoro esplora la connessione sociale, un bisogno umano fondamentale, possa servire come una forza potente contro il comportamento di ricerca della droga.

“La mia ricerca è sempre stata guidata da una domanda semplice ma potente sul perché alcuni individui si riprendono, mentre altri continuano a lottare” ha detto il dott. Venniro. “Comprendere i meccanismi psicosociali alla base del disturbo da uso di sostante è stato, e continuerà a essere, il mio obiettivo per tutta la vita. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’incredibile dedizione del mio laboratorio, il sostegno della mia famiglia e l’incoraggiamento dei miei colleghi. Questo premio è un riconoscimento del lavoro di squadra, della perseveranza e della convinzione che la scienza possa avvicinarci alla connessione e alla guarigione”.

Nato e cresciuto in Sicilia, a Caltanissetta, il dott. Venniro è il primo della sua famiglia a perseguire l’istituzione superiore, un’esperienza che continua a ispirare la sua dedizione al mentoring di giovani scienziati di diversa provenienza.

“Il lavoro di Marco esemplifica il potere di sfruttare le neuroscienze comportamentali per trattare i disturbi neuropsichiatrici, compresa la dipendenza” ha detto Asaf Keller, PhD, il Donald E. Wilson Distinguished Professor e Presidente del Dipartimento di Neurobiologia. “Siamo incredibilmente orgogliosi dei suoi risultati e del riconoscimento che porta al nostro dipartimento. Marco è il terzo membro della facoltà del nostro dipartimento a ricevere questo distinto premio, che la dice lunga sulla forza del nostro programma di neuroscienze sulle dipendenze all’UMSOM.”

