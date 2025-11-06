Caltanissetta. Il 23 novembre c’è la Festa dell’Albero organizzata da Legambiente

CALTANISSETTA. Si svolgerà il prossimo 23 novembre a Caltanissetta la “Festa dell’Albero”, incontro di scambio e offerta di piante, semi e talee. Organizzato da Legambiente Caltanissetta l’evento si terrà dalle ore 10:30 presso il Centro di Educazione Ambientale “Lina e Francesco Librizzi”, c.da Cozzo di Naro.

Può partecipare chiunque voglia donare o scambiare piantine, semi e talee. La partecipazione all’evento è assolutamente gratuita. Parteciperanno e coordineranno l’evento: Valeria Tumminelli (Presidente di Legambiente Caltanissetta), Amedeo Falci (Naturalista siciliano) e Lucia Termini (Responsabile del Giardino botanico “Brassica tineoi” di Caltanissetta)