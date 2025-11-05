Caltanissetta, Fials: “Ritardi nell’assegnazione degli incarichi di funzione all’ASP”

Caltanissetta. Gioacchino Zuppardo, segretario generale provinciale Fials, attraverso una nota indirizzata all’ASP di Caltanissetta interviene in merito all’assegnazione di incarichi di comparto. Di seguito la nota.

“Il 16 ottobre u.s., come si ricorderà, si è svolta una Delegazione Trattante con un ordine del giorno corposo relativo a problematiche di tipo organizzativo ed economico, conseguenti all’applicazione di norme contrattuali. Si da atto che la Produttività 2024 è stata erogata con il cedolino di ottobre, cosi come la pubblicazione del bando DEP 2025, dando fattivamente seguito a quanto discusso in sede di Delegazione Trattante richiamata. Come riferito durante la riunione dal Direttore Generale, nel mese di ottobre u.s. l’A.S.P. di Caltanissetta ha dato seguito ad una specifica richiesta dell’Assessorato alla Salute procedendo parzialmente all’assegnazione degli incarichi di funzione, nello specifico quelli previsti nell’area infermieristica delle U.O. sale operatorie dei P.O.. In tale ultimo contesto la Direzione Strategica ha preso pubblicamente l’impegno di dare avvio all’assegnazione dei restanti incarichi di funzione, indicando la conclusione dell’iter entro il 31/12/2025. Anche nella considerazione, notizia data apertamente dalla stessa Direzione Strategica, che le operazioni di selezione e valutazione delle domande dei candidati, prese in carico dalle Commissioni individuate, era stato completato. Si rammenda che gli step del cronoprogramma indicati dalla Direzione Strategica per l’assegnazione degli ulteriori incarichi di funzione prevedono l’assegnazione immediata dove è presente un unico candidato e l’invio, da parte delle Commissioni, delle schede di selezione della sestina di candidati ritenuti idonei ai Direttori di Struttura, per l’ulteriore selezione della terna da sottoporre alla valutazione, scelta e assegnazione definitiva da parte della Direzione Generale. Da informazioni informali si apprende che non si sta provvedendo all’assegnazione degli incarichi di funzione dove è presente un unico candidato, né nessun Dirigente di Struttura, di qualsiasi area Sanitaria, Amministrativa e Tecnica, ha ricevuto le schede di valutazione della sestina di candidati selezionati e ritenuti idonei. Si spera che tale ritardo sia dovuto al sopravvenire di situazioni contingibili ed urgenti e che nel brevissimo periodo si dia seguito a quanto pubblicamente assunto come impegno contrattuale durante la Delegazione Trattante del 16/10/2025 tra Parte Pubblica e le OO.SS. e la R.S.U. Aziendale. Cosi come non si ha notizia dell’avvio della pubblicazione del bando per le progressioni verticali, altro impegno trattato e assunto nella Delegazione Trattante richiamata. L’assegnazione degli incarichi di funzione e le progressioni verticali sono adempimenti attesi da molti anni da decine e decine di lavoratrici e lavoratori i quali, nella stragrande maggioranza, svolgono già tali funzioni gratuitamente, contribuendo alla normale operatività delle UU.OO.. Con la presente si chiede alla Direzione Strategica rassicurazioni sulla tempistica comunicata, e, altresì, di procedere nel dare gli input necessari alle Commissioni per il proseguo dell’iter relativo l’assegnazione degli incarichi di funzione agli aventi titolo entro i tempi concordati. Si annota, inoltre, che a tutt’oggi non è pervenuta copia del verbale della Delegazione Trattante del 16/10/2025. La presente nell’alveo di reciproca e leale collaborazione tra parte pubblica e parte sindacale, in attesa di fatti, azioni e risposte concrete, si porgono cordiali saluti.”