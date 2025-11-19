Caltanissetta. Expo dell’Orientamento: al Moncada le scuole incontrano gli studenti e le loro famiglie

Assessore Lo Muto: “Un orientamento consapevole è il primo passo per costruire un futuro solido”.

L’Expo si svolgerà il 27 e il 28 novembre 2025.

La scelta dell’istituto scolastico superiore segna una tappa molto importante per gli studenti e le loro famiglie perché rappresenta la prima vera grande scelta verso il proprio futuro formativo personale e professionale. Per agevolare questo percorso di transizione e consentire di mettere in relazione le differenti possibilità di scelta per individuare quella più indicata per la singola persona, il Comune di Caltanissetta ha organizzato due giorni di orientamento.

Il 27 e il 28 novembre, Palazzo Moncada (con ingresso da largo Barile) aprirà le porte all’Expo dell’Orientamento.

COME PARTECIPARE ALL’EXPO – studenti e famiglie

Orientarsi al futuro nel cuore di Palazzo Moncada

Le mattine del 27 e del 28 novembre dalle 09.00 alle 13.00 sono riservate agli istituti scolastici che accompagneranno i loro studenti. È stata già confermata la partecipazione per oltre 600 allievi.

I pomeriggi del 27 e del 28 novembre dalle 15.00 alle 18.00 sono dedicati agli studenti e alle loro famiglie per conoscere, in prima persona, l’offerta formativa dei vari indirizzi di studio. L’ingresso è libero e non richiede alcuna prenotazione.

ISTITUTI ED ENTI CHE PARTECIPANO ALL’EXPO

Hanno confermato la presenza e parteciperanno con i loro stand informativi:

IIS “A. Volta”

IISS “A. Manzoni – F. Juvara”

IIS “R. Settimo”

IISS “S. Mottura”

ITET “Rapisardi – Da Vinci”

IISS “L. Russo”

IIS “Galilei – Di Rocco”

Liceo Artistico Regionale “R. Assunto”

ITEP “G. Petronio”

Centro di formazione professionale “CIRS”

Scuola professionale dei mestieri “Euroform”

“Sono lieto di annunciare la nuova edizione dell’Expo dell’Orientamento, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione con la collaborazione della ProLoco Caltanissetta. Si tratta di un appuntamento importante, pensato per accompagnare gli studenti delle scuole medie in un momento decisivo del loro percorso: la scelta della formazione superiore – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Lo Muto -. L’Expo offrirà ai ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa delle scuole superiori, degli enti di formazione e delle scuole paritarie del territorio. Crediamo fortemente che un orientamento consapevole sia il primo passo per costruire un futuro solido, basato sulle inclinazioni personali e sulle reali opportunità educative. Si ringrazia, altresì, l’USR Sicilia, Ufficio V, Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, per aver svolto un ruolo fondamentale nella divulgazione dell’iniziativa dell’Expo dell’Orientamento tra gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, nonché tutte le istituzioni scolastiche e gli enti coinvolti per la loro partecipazione e il loro impegno nel garantire un servizio informativo completo e di qualità. Invito studenti, famiglie e docenti a partecipare numerosi: l’Expo dell’Orientamento è un’occasione preziosa per compiere una scelta informata e guardare con maggiore serenità al percorso che li attende dopo la scuola media”.



