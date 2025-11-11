Caltanissetta, crolla palazzina in via Saponaro: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una palazzina è crollata intorno alle 8:10 di questa mattina in via Saponaro a Caltanissetta. Il fabbricato, di due elevazioni dal lato di via Arco Colasberna e di una elevazione dal lato di via Saponaro era in disuso e abbandonato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco chiamati dai cittadini che abitano nelle vicinanze. Fortunatamente il crollo non ha coinvolto persone e non ha interessato le strutture limitrofe. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco presenti anche la Polizia e l’Ufficio Tecnico del Comune. Da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco è in corso l’attività di monitoraggio e di sopralluogo di ispezione per verificare che non vi sia altro pericolo.