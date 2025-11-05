Caltanissetta. Buono spesa per premiare gli studenti del concorso sulla Real Maestranza: prorogato l’avviso per gli operatori economici

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 14 novembre per presentare l’istanza di inserimento nella Long List.

Il Comune di Caltanissetta ha prorogato l’avviso Pubblico finalizzato alla creazione di una long list rivolta ad operatori economici interessati alla fornitura di buoni spesa, per la premiazione degli studenti delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”.

L’iniziativa, rivolta alle scuole di Caltanissetta secondarie di primo e secondo grado e per le classi IV e V della scuola primaria, prevedeva l’elaborazione di disegni, fotografie e video riguardo la storia, le tradizioni,i personaggi e i simboli della Real Maestranza. Per i vincitori erano previsti una serie di premi consistenti in buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa e che sarebbero stati distribuiti come segue:

Sezione A (Disegno): 1° classificato: buono spesa da 100 euro; 2° classificato: buono spesa da 70 euro;

3º classificato: buono spesa da 40 euro.

Sezione B (Fotografia): 1° classificato scuola secondaria di primo grado: buono spesa da 200 euro; 1° classificato scuola secondaria di secondo grado: buono spesa da 200 euro;

Sezione C (Video) 1º classificato scuola secondaria di primo grado: buono spesa da 200 euro; 1° classificato scuola secondaria di secondo grado: buono spesa da 200 euro.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Tutti gli operatori economici qualificati che intendono essere inseriti nella Long list per la fornitura di buoni spesa/voucher cartacei o elettronici potranno presentare un’istanza mediante PEC del Comune di Caltanissetta al seguente indirizzo: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it .L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 14/11/2025.

Gli operatori dovranno:

-possedere i requisiti di ordine generale, assenza di cause ostative previste dagli artt. 94 e 95 del vigente “Codice dei Contratti” D.lgs. 36/2023;

-essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

-essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri dipendenti (DURC);

Non sono previsti costi né di transazioni né eventuali commissioni a carico degli esercizi commerciali. Gli esercizi commerciali che parteciperanno al presente avviso e saranno scelti dal beneficiario del buono spesa, riceveranno una nota di autorizzazione alla spesa emessa dall’ufficio cultura del Comune di Caltanissetta in favore del suddetto beneficiario, che allegheranno alla fattura da presentare al Comune per ricevere l’importo corrispondente.

La fornitura, relativa a ciascun buono spesa assegnato, sarà unica e sarà esaurita entro un periodo tempo specifico (es. entro 6 mesi dalla stipula del contratto)

La presentazione dell’istanza non comportano per l’operatore l’inserimento automatico nella long list. L’inserimento è subordinato alla verifica della correttezza della dichiarazione e alla conseguente stipula della convenzione. II presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Caltanissetta all’indirizzo www.comune.caltanissetta.it.



