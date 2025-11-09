Caltanissetta, Arcangelo Giammusso riconfermato presidente dell’Associazione Giovedì Santo

L’associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta ha rinnovato le proprie cariche sociali nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 6 novembre.

Alla guida dell’associazione è stato riconfermato Arcangelo Giammusso nel ruolo di presidente per il triennio 2025-2028.

Accanto a lui, Luigi Fiocco e Luca Cervellione ricopriranno la carica di vicepresidenti, subentrando a Roberto Morgana e Alessandro Barrafranca, ai quali l’Associazione rivolge un sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata negli anni passati.

Completano il nuovo direttivo Giuseppe Polizzi (segretario) e Antonio Amico (tesoriere).

La riconferma rappresenta un segno di continuità, ma anche rinnovata assunzione di responsabilità verso la città e verso una tradizione che appartiene alla nostra identità più profonda.

Il nuovo direttivo si propone di proseguire nel percorso di rinnovamento e crescita, puntando su una sempre maggiore partecipazione giovanile, sulla valorizzazione culturale artistica dei gruppi statuari e sulla promozione di iniziative che mantengano viva la devozione popolare, con uno sguardo attento alla spiritualità e al decoro della manifestazione.

L’obiettivo dichiarato sarà principalmente e soprattutto la valorizzazione della Sala espositiva delle “Vare”, attraverso un progetto di apertura quotidiana al pubblico.

L’iniziativa mira a rendere la sala un vero e proprio luogo di cultura e fede, in cui i cittadini, scolaresche e visitatori possono conoscere da vicino la storia, l’arte e il significato profondo della tradizione.