Caltanissetta. Anziano trovato morto in casa da Polizia e Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA. Riverso a terra senza vita. E’ stato trovato così, nel pomeriggio di oggi, un 76enne nisseno, Salvatore Lo Bianco, all’interno della propria casa in zona Badia. Ad effettuare il macabro ritrovamento sono stati gli uomini del 112 che, a loro volta, erano stati allertati dai vicini di casa.

Questi ultimi avevano manifestato preoccupazione in quanto da qualche giorno non vedevano più l’uomo. Sul posto, oltre alla Polizia, anche la Scientifica. A forzare l’ingresso dell’abitazione ci hanno invece pensato i Vigili del Fuoco. Non si esclude che l’uomo, che era conosciuto in Città per essere stato un valente fotografo, possa essere deceduto per cause naturali.