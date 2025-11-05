Salute

Caltanissetta. “Amici di Penna”, alunni dell’Istituto “M. L. King” incontrano l’autore Alessandro Barbaglia

Grande emozione per le classi coinvolte nel progetto “Amici di Penna”. Gli alunni delle classi IV e V dell’I.C. “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno vissuto un incontro speciale, in modalità telematica, con Alessandro Barbaglia, autore del libro “Nené – nel paese delle magarìe”. Un evento che ha unito studenti di scuole lontane, ma vicine nel cuore e nella creatività, grazie alle attività condivise e alla magia della lettura.

Il libro racconta l’infanzia di Andrea Camilleri, in un intreccio poetico e fiabesco che celebra il meraviglioso legame con nonna Elvira, lettrice appassionata dei grandi autori, e la scoperta di una preziosa Agendina azzurra piena di segreti. Tra i personaggi indimenticabili, spicca Pimpigallo, il pappagallo allegro e misterioso che accompagna il piccolo Nené in un mondo fatto di parole, sogni e libertà.

L’autore, con la sua simpatia travolgente e la passione contagiosa per Camilleri e per i libri per ragazzi, ha raccontato la genesi del suo romanzo, svelando aneddoti, emozioni e il desiderio di rendere omaggio a uno dei più grandi narratori italiani.

L’incontro si è svolto in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, e ha rappresentato un momento di riflessione, festa e condivisione, dove le parole hanno costruito ponti tra generazioni e territori.

Gli alunni delle classi, per questo primo incontro, sono stati seguiti dalla referente del progetto insegnante Silvana Riggi e dalle docenti di lingua italiana Liliana Nicastro, Paola Morgante, Ausilia Alù, Lucia Francesca Ferreri, Francesca Lacagnina, Antonietta Alba, Elisa Bellini, Rocca Bunetta.

