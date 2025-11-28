Caltanissetta, al via il progetto per rinnovare 10 km di rete idrica e migliorare l’efficienza del servizio

L’obiettivo è duplice: ridurre in maniera significativa le perdite idriche e garantire una distribuzione più continua, efficiente e flessibile.

Acque di Caltanissetta S.p.A. annuncia l’avvio dell’aggiornamento progettuale relativo ai lavori di sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e al miglioramento dell’efficienza della distribuzione nel comune di Caltanissetta, intervento identificato con ID 125. Si tratta di un’opera strategica, prevista nel Piano degli Investimenti della Società, che interessa complessivamente circa 10 chilometri di condotte e oltre 20.000 abitanti. L’intervento ha un valore complessivo di 4.200.000 euro ed è finanziato dalla Regione Siciliana a valere sulla Legge Regionale 28/2024, art. 14, tramite un contributo in conto capitale destinato all’ATI di Caltanissetta. La progettazione è stata affidata ad Aqualia S.A.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: ridurre in maniera significativa le perdite idriche e garantire una distribuzione più continua, efficiente e flessibile.

L’intervento prevede la sostituzione sia di condotte principali sia di tratti secondari e terziari, alcune delle quali in esercizio da decenni. Complessivamente saranno rinnovati 7,5 km di condotte primarie – quelle che collegano i serbatoi cittadini ai distretti – e 2,5 km di condotte di distribuzione interna. Per la realizzazione delle opere è stata prevista una tempistica di 24 mesi.

Grazie alle nuove infrastrutture sarà possibile:

• potenziare la pressione di esercizio nelle zone periferiche;

• distribuire l’acqua ai distretti interessati anche da più serbatoi, migliorando la continuità del servizio;

• diminuire i tempi di riempimento e distribuzione;

• contenere le perdite, con l’obiettivo di raggiungere livelli prossimi al 20%, in linea con gli standard nazionali e regionali.

Gli interventi interesseranno in particolare i distretti: Centro Storico Sant’Anna, Centro Storico San Giuliano, Piedigrotta.

Si tratta delle aree dove la rete attuale mostra maggiore vetustà e dove, negli anni, si è registrato un elevato numero di avarie e interventi manutentivi.

La città di Caltanissetta è oggi alimentata dagli schemi Madonie Est, Fanaco, Ancipa e Blufi. A causa della forte riduzione delle disponibilità idriche da parte del gestore sovrambito Siciliacque – aggravata dalla siccità che sta colpendo gli invasi regionali – la portata immessa in rete nel 2024 risulta notevolmente inferiore a quella del 2023.

La modernizzazione della rete consentirà di limitare disservizi, ottimizzare la gestione delle risorse disponibili e migliorare la resilienza del sistema idrico cittadino.

“Il finanziamento di questo progetto conferma l’impegno condiviso per migliorare la qualità del servizio idrico e rispondere alle esigenze della nostra comunità – ha commentato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. La sostituzione delle reti più obsolete è fondamentale per ridurre le perdite e rafforzare la continuità dell’erogazione. È un investimenti che guarda al futuro della città e al benessere dei cittadini”.

“Questo potenziamento della rete idrica rappresenta un risultato tangibile, conquistato dall’amministrazione Tesauro, per andare oltre l’emergenza e assicurare ai cittadini una condizione di normalità comunità – ha sottolineato il Deputato ARS Michele Mancuso -. In questo progetto siamo riusciti a essere tutti concreti per garantire un beneficio reale che offrirà servizi indispensabili al territorio”.

Da parte sua l’Assessore comunale alla Tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria Marcello Mirisola, ha rivolto un “invito ai cittadini a concentrarsi su quanto di bello stiamo avendo oggi senza soffermarsi sul passato. Questi lavori non sono solo una boccata d’aria ma una vera svolta per la città di Caltanissetta perché, con le nuove condotte, si annulleranno i disservizi legati alle perdite d’acqua”.

Infine, il Direttore Generale di Caltaqua Andrea Gallè ha voluto evidenziare come “Questo intervento rappresenti un passo decisivo per migliorare l’efficienza della rete idrica e garantire un servizio più continuo e affidabile ai cittadini. Investire nella modernizzazione delle infrastrutture significa aumentare la resilienza del territorio, soprattutto in una fase complessa come l’attuale”.