Salute

Barletta, muletto si ribalta in un frantoio: muore a 26 anni

AdnKronos

Barletta, muletto si ribalta in un frantoio: muore a 26 anni

Gio, 20/11/2025 - 21:04

Condividi su:

(Adnkronos) – Un giovane di 26 anni è morto in un incidente sul lavoro in un frantoio di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni un muletto si è ribaltato appena fuori dall'azienda. Sono intervenuti i carabinieri di Trani e di Bisceglie, oltre ai tecnici dello Spesal.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta