AVO Caltanissetta, il 3 dicembre conferenza “Il Durante e Dopo di Noi: frontiere invisibili o percorsi possibili?”

Il futuro delle persone con disabilità è un tema cruciale e sempre attuale. L’AVO Caltanissetta, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Socio Sanitarie e dell’Assessore al ramo, Ermanno Pasqualino, e anche alla collaborazione con l’APS “Noi per la salute Tina Anselmi”, invita a discuterne in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità alla conferenza “Il Durante e Dopo di Noi: frontiere invisibili o percorsi possibili?”

Si terrà il 3 Dicembre, Ore 16:30 al Foyer del Teatro Margherita, Caltanissetta.



Un progetto della Dottoressa Jessica Napoli, l’incontro vedrà la partecipazione di istituzioni e professionisti del settore per esplorare percorsi concreti e superare le barriere.

Interverranno:

Apertura e Saluti: Daniela Gravotta (Presidente Avo Caltanissetta), Dott. Walter Tesauro (Sindaco di Caltanissetta), Dott. Ermanno Pasqualino (Assessore alle Politiche Sociali e Socio Sanitarie). Relatori: Dott. Fabio Bontempo (Pedagogista), Dott.ssa Chiara Fruscione (Psicologa e Psicoterapeuta), Dott. Giuseppe Pastorello (Presidente dell’APS “Noi per la salute Tina Anselmi”), Dott. Maurizio Nicosia (Presidente Anffas di Caltanissetta). Modera: Dottor Gandolfo Maria Pepe (Vice Presidente Avo Caltanissetta).

“Vi invitiamo a partecipare con i vostri figli, dal momento che ci sarà spazio anche per loro grazie alla presenza dell’APS Watanka e dei suoi laboratori creativi -dichiarano gli organizzatori -. VI invitiamo a vivere un’occasione fondamentale, per la riflessione e la crescita della comunità. Non solo per celebrare una Giornata, ma soprattutto per fare rete ed adottare soluzioni e possibilità concrete.”