Automobilismo, il 7 novembre presentazione ufficiale del 22° Rally Tirreno-Messina

Venerdì 7 novembre, giorno di chiusura iscrizioni, al Comune di Messina la conferenza stampa della Finale Coppa Italia ACI Sport, organizzata da Top Competition. Adesioni in continua crescita. Tutte le redazioni e gli operatori delle informazioni sono invitati

Messina – La città dello Stretto si prepara ad accogliere la presentazione ufficiale del 22° Rally Tirreno-Messina, in programma venerdì 7 novembre alle ore 11:00 nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina.

Saranno presenti i vertici dell’Amministrazione con il Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile, i rappresentanti di ACI Sport, dell’Automobile Club Messina e dell’organizzazione Top Competition, che illustreranno nel dettaglio il programma della manifestazione, valida come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025, in programma dal 14 al 16 novembre, oltre a tutti gli aspetti che coinvolgono nell’evento numerose realtà.

Le iscrizioni si chiuderanno proprio il 7 novembre e sono in continua crescita: la soglia dei cento equipaggi è già stata superata e altre adesioni sono attese nei prossimi giorni, poiché alcune zone della Coppa Rally si sono concluse soltanto di recente e gli elenchi dei finalisti si stanno completando proprio in queste ore.

Un dato che conferma l’interesse verso una gara capace di attrarre in Sicilia i migliori equipaggi delle dieci zone CRZ, insieme a molti altri piloti della regione e non che, pur non essendo finalisti, hanno voluto essere presenti per confrontarsi in una competizione di così alto livello tecnico e sportivo.

Il Rally Tirreno-Messina, già punto di riferimento del motorsport isolano, compie un importante salto di qualità, diventando una vetrina nazionale con gli occhi dell’automobilismo italiano puntati sulla Sicilia. Proprio per questo, Top Competition sta lavorando in modo particolare anche sul fronte dell’immagine e della comunicazione, con l’obiettivo di valorizzare l’evento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come veicolo di promozione del territorio messinese, portando l’attenzione dei media e del pubblico sull’intero comprensorio peloritano e tirrenico.

Lo staff organizzativo può contare sulla collaborazione dell’Automobile Club Messina e sul supporto di ACI Sport, in un modello di efficace interazione tra sport, istituzioni e territorio. L’evento coinvolge infatti Comune di Messina, Città Metropolitana e Regione Siciliana con l’Assessorato allo Sport, insieme a un gruppo coeso di partner pubblici e privati che hanno rinnovato la loro fiducia a una manifestazione in costante espansione e sempre più efficace volano promozionale.

Sul piano della comunicazione è prevista una copertura capillare con live su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) e dirette streaming, servizi su testate nazionali e regionali e un’attività social costante, per raccontare l’intera manifestazione e valorizzare il territorio messinese in ogni suo aspetto.