Unione Mussomeli Valle dei Sicani. Il presidente Salvatore Virciglio annuncia piano di investimenti di 27 milioni di euro in 11 Comuni del Nisseno e dell’Agrigentino

Il sindaco di Bompensiere Salvatore Virciglio, nella sua qualità di presidente dell’Unione Mussomeli Valle dei Sicani, ha annunciato un piano di investimenti per 27 milioni di euro per l’area interna Mussomeni Valle dei Sicami.

Il piano è stato inviato alla Regione Sicilia le operazioni selezionate per un investimento totale di 27 milioni di euro. Una cifra importante, di cui la metà riguarderà interventi in tema di viabilità.

I ventisette interventi riguarderanno i Comuni di

ACQUAVIVA – BOMPENSIERE – CAMMARATA – CAMPOFRANCO – CASTELTERMINI – MARIANOPOLI – MUSSOMELI – MILENA – MONTEDORO – SAN GIOVANNI GEMINI e SUTERA.

Il presidente dell’Unione, ha ringraziato la governance politica dell’Unione e la struttura tecnica del Comune di Mussomeli e dei comuni aderenti. “Abbiamo dato un segnale di maturità istituzionale e politica che ci consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia”, ha commentato con soddisfazione Sakvatore Slavi Virciglio.