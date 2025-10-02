Tragedia di Favara. La borsetta ritrovata non è della donna dispersa, trovato invece il suo portafogli

La borsetta recuperata nel vallone fra Favara e Agrigento non apparteneva a Marianna Bello, la trentottenne travolta ieri dalla piena d’acqua durante un nubifragio. I familiari hanno escluso con decisione che quell’oggetto fosse della donna, spiegando che si trattava di un rifiuto abbandonato in campagna.

Intorno alle 18,30 e’ stato invece ritrovato e riconosciuto come suo un portafogli, sempre nello stesso vallone: al suo interno c’era la foto di uno dei tre figli della dispersa. Con il passare delle ore cresce a Favara l’ansia per le sorti della giovane madre. (AGI)