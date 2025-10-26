Terza Categoria. Vincono Delia, Sutera, Caterinese e Tre Torri; solo pari 2-2 tra Acquaviva e Bompensiere

Nel campionato di Terza Categoria la prima giornata ha riservato diversi risultati con gol; nessuna delle squadre impegnate in trasferta ha vinto. Nel dettaglio, è finito 2-2 il match tra l’Acquaviva e il Bompensiere Family. Ospiti in vantaggio di due gol con Benvissuto e Calì, ma Acquaviva in gradi di rimontare con le reti di Nucera e Spoto.

Il Sutera ha invece esordito con una vittoria netta contro il Real Suttano. Consiglio con una doppietta, Calì e Petronio i marcatori per i suteresi che hanno subito poi la rete della bandiera resuttanese ad opera di Insinna.

Il Delia ha liquidato 3-1 la Riesina con le reti di Nicotra, doppietta, e Agrusta, nel contesto di un match che ha esaltato l’ottima organizzazione di gioco della squadra deliana.

Ha esordito con una vittoria anche la Caterinese che ha sconfitto 3-1 il Campofranco Calcio con reti di Amoroso, Armenia e Amico. Sconfitta esterna, infine, per il Montedoro sul campo del Tre Torri di Campobello che si è imposto 2-0 con doppietta di Ilardo. In classifica: Delia, Sutera, Tre Torri Campobello e Caterinese 3, Acquaviva e Bompensiere Family 1, Calcio Campofranco, Real Suttano, Montedoro e La Riesina 0.