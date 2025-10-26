Tennistavolo Caltanissetta Terranova batte il Vittoria 5-4 e consolida il 2° posto nel campionato di C2

Splendida giornata per la squadra di C/2 del Tennistavolo Caltanissetta Terranova che ha battuto in casa il Vittoria per 5 a 4 . E’ stata una partita vibrante e spettacolare seguita con interesse dal numeroso pubblico nella palestra di via Santo Spirito,92.

Un indomabile Paolo Alongi ha portato la squadra sul tre a zero , dopo aver vinto contro il giocatore più forte del Vittoria, Iurato, per 3 a 2 . Subito in svantaggio di due set (4-11 8-11) ha rimontando una partita (11-8 11-5 11-9) che sembrava compromessa sfoderando colpi da campione consumato qual è.

Il figlio Andrea ha portato un decisivo punto per il 4 a 4 ed infine ci ha pensato il capitano Italo Sanguedolce , fino a quel momento in ombra, con una gara esemplare a battere Sironi per 3 a 0 e portare in trionfo la propria squadra.

Con questa vittoria i Nisseni si consolidano al secondo posto della classifica dopo tre giornate di campionato. Nel frattempo e iniziato anche il Campionato di serie D/2 che vede il Tennistavolo Caltanissetta impegnato con due squadre.

Si è iniziato subito con il derby che ha visto la netta vittoria del Caltanissetta Terranova , guidata da un superbo Giuseppe Sollami, giocatore di categoria superiore, insieme con i suoi compagni Salvatore La Corte , Salvatore Oddo e Andrea La Corte che hanno battuto per 7 a 0 il Caltanissetta

Blues di Michele Dell’Utri, Toti Bruno, Mario Collacchi e Giovanni Lo Magno.