Tennis. Angelo Lo Destro vince il Torneo Open battendo 7-6, 7/6 Giorgio Pistoia in finale

Si è concluso con la splendida vittoria di Angelo Lo Destro il torneo Open disputato sui campi del TCC Caltanissetta.

Il giovane talento, prodotto del vivaio e punto di forza della prima squadra del TCC, ha conquistato il titolo al termine di una finale combattutissima contro Giorgio Pistoia (classifica 2.7, TC2 Palermo), superandolo con il punteggio di 7/6 7/6 dopo oltre due ore di grande tennis.

In semifinale, Lo Destro aveva avuto la meglio su Gabriele Russo (classifica 2.8, Planet Canicattì) con un convincente 6/4 6/2.Con questo successo, Angelo conquista la classifica di 2.6 e conferma la sua continua crescita e il suo grande potenziale.