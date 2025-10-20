Sutera e il mondo della cultura piangono l’ex sindaco Gero Difrancesco

SUTERA. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Calogero Difrancesco conosciuto meglio come Gero è morto nel pomeriggio di oggi 20 ottobre. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro non solo a livello provinciale, ma anche regionale, anche perché lui era parecchio conosciuto non solo per il suo grande impegno politico ma anche per la sua grande passione e amore per la cultura. Dal suo blog abbiamo preso alcune note del suo profilo biografico.

Nato a Sutera nel 1954. Sposato e padre di due figlie, aveva conseguito la Maturità Classica presso il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” (ex Vittorio Emanuele II) di Palermo, nel 1973. Appassionato di ricerca storica si è diplomato in archivistica, paleografia e diplomatica presso la scuola per archivisti dell’Archivio di Stato di Palermo nel 1992. Ha iniziato a lavorare presso il Comune di Sutera il 29 maggio 1980.

Presso il comune ha svolto le mansioni di Bibliotecario e di Archivista ed ha diretto successivamente il settore servizi demografici. Essendo transitato nel luglio 2003, nell’organico della Provincia, è diventato responsabile della costituenda Sezione Separata dell’Archivio della Provincia Regionale di Caltanissetta.

Gero, è stato impegnato in politica fin dall’età di 14 anni ed ha militato nei partiti della sinistra. La sua prima tessera politica è stata quella del PSIUP unico partito della sinistra presente a Sutera oltre al PSI. Nel 1972 ha aderito al PCI attraverso la Leva Gramsci della FGCI. Nel 1976, contestando la scelta berlingueriana di garantire la “ non sfiducia “ ai governi monocolori di Andreotti, è entrato nel variegato mondo della sinistra rivoluzionaria. Dopo un trascorso amministrativo quale presidente dell’Assemblea USL di Mussomeli, nei primi anni 80, è stato eletto nel 1994 consigliere provinciale di Caltanissetta nelle liste del PdS.

E’ rimasto in carica per due mandati consecutivi fino al 2003 disimpegnando gli incarichi di capogruppo, di presidente di commissione, di presidente del collegio dei revisori di conto presso l’URPS ( Unione regionale delle province siciliane ) di componente del direttivo e del dipartimento “Democrazia Consiliare” presso l’UPI ( Unione delle province d’Italia). Per due mandati è stato sindaco di Sutera ed è stato anche presidente dell’Unione dei Comuni “Alta Valle del Platani”

Ha pubblicato diversi articoli di storia locale sul quotidiano La Sicilia, sulla Rivista della Provincia di Caltanissetta e sul periodico Progetto Vallone. Al suo attivo anche due quaderni di storia locale pubblicati con la Biblioteca Comunale di Sutera e i due volumi “ Sutera-Milocca, un comune del latifondo siciliano” edizione Paruzzo. Gero Difrancesco è stato insignito della onorificenza di cavaliere al merito della repubblica dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 2 giugno 2006 su proposta dell’allora prefetto di Caltanissetta dott. Vincenzo Santoro. E’ stato anche condirettore della prestigiosa rivista Studi Storici Siciliani con diverse sue pubblicazioni storiche e studi di livello.