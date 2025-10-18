Solidarietà e inclusione, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa dona un canestro alla cooperativa “I Corrieri dell’Oasi” di San Cataldo

Nel quadro della Settimana della Salute Mentale e del Benessere, promossa dal Multidistretto 108 Lions Italia e alla quale ha aderito il Distretto Lions 108Yb Sicilia, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa ha donato un canestro alla Cooperativa sociale “I Corrieri dell’Oasi” di San Cataldo, che da anni si dedica con impegno ai bambini speciali. Nei giorni scorsi una rappresentanza del Club, guidata dal presidente Enzo Falzone, si è recata presso la sede della cooperativa, diretta dalla dott.ssa Daniela Bevilacqua, per consegnare e montare il canestro insieme con gli operatori. Un gesto semplice ma significativo per offrire ai piccoli ospiti occasioni di gioco e favorire l’inclusione attraverso attività motoria e socializzazione. La dott.ssa Bevilacqua, a nome della Cooperativa, ha espresso sincera gratitudine al Club e ha donato ai soci una piantina decorativa realizzata dai bambini e una pergamena ricordo, simbolo di riconoscenza e di collaborazione per la cura della persona.