Sicilia, Musumeci: “Vicinanza ai volontari della Protezione Civile aggrediti a Portopalo”

“Esprimo vicinanza e solidarietà ai tre volontari di protezione civile di Portopalo (Siracusa) aggrediti da un uomo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie, nei pressi di una azienda commerciale. Un gesto da condannare, ancora più grave perché compiuto a danno di persone, come i volontari, che offrono il proprio tempo libero e le proprie energie al servizio della comunità e del territorio. Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce sulle responsabilità”. Così il ministro Nello Musumeci.