Questa notte lungo la A19 Dir verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata in direzione Catania. Gli utenti che percorrono l’autostrada in direzione del capoluogo etneo potranno raggiungere Villabate proseguendo fino allo svincolo di Bagheria (km 6,200) e immettendosi nella carreggiata in direzione Palermo fino all’arrivo allo svincolo di Villabate. La chiusura si rende necessaria per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione ordinaria. Le lavorazioni verranno eseguite di notte per non arrecare disagi all’utenza in transito. Il percorso alternativo stabilito non inciderà in maniera sostanziale sui tempi di percorrenza del tratto. Prosegue l’impegno di Anas finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.
Sicilia, Anas: per lavori notturni su A19 Dir chiusa rampa di uscita dello svincolo di Villabate in direzione Catania
Gio, 30/10/2025 - 17:28
