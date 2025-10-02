Serie D. Per Nissa – Vibonese fissati i prezzi dei biglietti in vista del match di domenica

Dopo il deludente pari 0-0 a Ragusa, cresce l’attesa in casa Nissa per la sfida casalinga che la vedrà esibirsi al “Tomaselli” contro la Vibonese, squadra calabra che in classifica ha gli stessi punti della stessa Nissa. La gara prenderà il via alle ore 15.
La società, che ha lanciato un chiaro appello ai tifosi affinché domenica prossima possano sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto, ha già fissato i prezzi dei biglietti per la visione del match:
Tribuna “BLU” laterale €. 15 + 1,50 di commissione (*ridotto 12 euro + 1,50 di commissione)
Curva Nord €. 10 + 1,00 di commissione (*ridotto in prelazione abbonati 5,00 euro + 1,00 di com)
Settore ospiti: €. 10 + 1,00 di commissione *Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne
N.B: Ingresso gratuito bambini “Under 12” senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 4,00 in tribuna blu + 1,00 di commissione. I Biglietti sono acquistabili in prevendita solo ed esclusivamente solo attraverso lo store ufficiale della Nissa sito in Via Don Minzoni, n. 205. E’ possibile acquistare i tagliandi anche “on line” al seguente indirizzo: https://www.liveticket.it/evento.aspx. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)