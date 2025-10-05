Serie D. Nissa sprecona e ingenua pareggia 1-1 con la Vibonese: a Diaz su rigore replica Di Corato

Una Nissa sprecona e ingenua pareggia 1-1 il big match con la Vibonese. Un match incredibile, quello del Tomaselli, con i padroni di casa che hanno sprecato l’inverosimile, almeno 6 palle gol sprecate, una traversa e un palo, ma che hanno anche commesso ingenuità pagate a caro prezzo con due espulsioni di altrettanti juniores.

Insomma, ai punti la Nissa avrebbe anche vinto la partita, ma si sa che questa valutazione è buona per il pugilato ma non per il calcio dove invece conta mettere palla in rete.

E la Nissa la palla in rete ce l’ha messa al 1′ minuto con Diaz su rigore. L’attaccante argentino ha spiazzato il portiere ospite portando in vantaggio la Nissa. Tuttavia, il vantaggio biancoscudato è durato poco, se si considera che già al 9′ la Vibonese ha pareggiato con Di Corato che, di testa, ha infilato la porta di Castelnuovo.

La Nissa ha attaccato creando diverse palle gol con Diaz (almeno tre), ma anche con Terranova. Nella ripresa ancora Nissa in avanti ma Rotulo non l’ha messa dentro dopo pochi secondi di gioco, mentre Terranova di testa ha sprecato la palla del 2-1. Al 5′ Nissa in dieci per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Megna. Ingenuità pareggiata dalla Vibonese con l’espulsione di Keita.

La Nissa allora è tornata ad attaccare: Agnello ha colpito la traversa, mentre al 75′ è stato annullato un gol a De Felice; nel finale Nissa in 9 per l’espulsione ingenua di Fascetta ma gran punizione di Kragl, e nel recupero grande occasione per Crisci e il palo di Crisci al 95′. Alla fine 1-1 ma la Nissa questa partita avrebbe meritato di vincerla contro una buona Vibonese che ha saputo sfruttare i pochi spazi in difesa concessi dai biancoscudati, ha segnato un bel gol, ma quando è stata in superiorità numerica non è riuscita a portare la gara dalla propria parte.

La classifica del campionato resta, corta, nulla appare compromesso, ma questo pareggio, alla fine, va in archivio alla voce “Occasione sprecata” per agguantare la seconda posizione in classifica.