Serie D. La Sancataldese sconfitta 1-0 ad Enna: non basta un buon primo tempo; gol partita di Thcaouna

Sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 1-0 contro l’Enna un confronto nel quale, soprattutto nel secondo tempo, la squadra di Orazio Pidatella è mancata in termini di cattiveria e cinismo. Insomma, un passo indietro rispetto alla Sancataldese ammirata e giustamente elogiata in occasione delle precedenti ultime sfide in campionato nelle quali s’è vista una squadra decisamente più propositiva.

Prima della partita omaggio alla grande amicizia tra le due tifoserie. La rete decisiva per l’Enna l’ha segnata Tchaouna al minuto 32 della ripresa. Un gol che ha spezzato le gambe di una Sancataldese che, prima della partita, aveva comunque incassato una buona notizia con la decisione del presidente Ivano La Cagnina di tornare sulla sua decisione di dimettersi dalla carica di presidente. La Cagnina ha deciso di rivedere la sua posizione tornando al comando del veliero verdeamaranto.

C’è da dire che nel primo tempo la Sancataldese aveva fatto vedere diverse iniziative nel corso delle quali era mancata solo la finalizzazione. Poi il secondo tempo in tono minore e il gol dell’Enna in mischia che ha chiuso un match che la Sancataldese avrebbe potuto e dovuto chiudere almeno in parità, specie se fosse entrata la palla avuta nell’ultimissima occasione in area dell’Enna.

Così, tuttavia, non è stato per cui i verdeamaranto saranno chiamati già domenica prossima con la Reggina in casa a riprendersi quanto perso con l’Enna, anche se non sarà facile contro un avversario in crisi ma pur sempre di spessore.