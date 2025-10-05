Serie D. La Sancataldese acciuffa il pari 1-1 ad Acireale in zona “Cesarini” con Giorgio Viscuso

E’ ancora una volta il giovanissimo Giorgio Viscuso, sancataldese doc, il super eroe della Sancataldese. Suo il gol all’88’ che ha permesso ai verdeamaranto di conquistare un prezioso pari sul campo dell’Acireale. Il ragazzo, prodotto del florido vivaio verdeamaranto, aveva già segnato con il Messina.

Per lui dunque s’è trattato di un esaltante bis che ha permesso stavolta alla sua squadra di conquistare un punto d’oro. La partita, quella, nel primo tempo è stata nel suo complesso equilibrata tra due squadre che in campo hanno dato vita ad un match duro ma generoso.

Nella ripresa l’ha subito sbloccata Gagliardi per i padroni di casa, ma la Sancataldese, sospinta dai suoi impagabili tifosi del gruppo organizzato Neuropatico, ha reagito con grande personalità e carattere riuscendo, nel finale, a raccogliere i frutti di tanta intraprendenza con Viscuso che ha gonfiato la rete acese mandando in visibilio i tifosi verdeamaranto presenti sugli spalti.

Un pari figlio di tanta umiltà, carattere, determinazione e personalità per una Sancataldese che ad Acireale ha aggiunto un piccolo mattoncino rispetto a quello che è e resta il suo grande obiettivo stagionale: la salvezza.