Serie D. La Nissa vuol tornare a fare la voce grossa, ma deve prima battere la Vibonese al “Tomaselli”

Nissa – Vibonese di domenica 5 ottobre non è una partita come tante, ma è un match di quelli nei quali può accadere proprio di tutto. Questo perchè al “Tomaselli” domenica 5 ottobre si ritroveranno due squadre che possiedono un potenziale tecnico, tattico ed agonistico, ma anche individualità di valore. Insomma, non manca proprio nulla a Nissa e Vibonese per dare vita ad un spettacolo di grande impatto.

La Vibonese ha gli stessi punti della Nissa e proviene da una vittoria, preziosa ma in extremis, ottenuta contro il Castrum Favara nel contesto di una stagione che, come nel caso della Nissa, ha visto la squadra ospite esprimere un rendimento non proprio continuo, ma comunque capace di esaltarsi, specie al cospetto di squadre ben organizzate.

In casa Nissa, dopo lo 0-0 di Ragusa, l’ambiente, il tecnico e la stessa dirigenza hanno riavvolto il nastro e per domenica sono pronti a dare battaglia al “Tomaselli” ad una Vibonese contro la quale la passata stagione la Nissa pareggiò 1-1 all’andata per poi perdere nettamente al ritorno.

In settimana la Nissa, che ha 8 punti in classifica, ha lavorato con grande impegno e determinazione. Di Napoli s’è concentrato al massimo su un impegno che, in caso di vittoria, consentirebbe alla sua squadra di portarsi a ridosso dell’alta classifica. Il tecnico per domenica vuole una squadra che convinca prima di tutto sul piano del carattere e della capacità di adattarsi a qualsiasi avversario.

Per domenica la Nissa potrebbe schierare Castelnuovo, Megna, Bruno, Marino, Rapisarda, Agnello, Palermo, Kragl, Napolitano, Diaz, Terranova. Arbitrerà Nissa – Vibonese Maicol Guiotto di Schio, guardalinee Michele Poneti di Firenze e Lorenzo Nannipieri di Livorno.