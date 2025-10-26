Serie D. Ad una generosa Sancataldese non basta il cuore: battuta 0-1 in casa dalla Reggina

Sconfitta casalinga di misura per la Sancataldese che ha perso 0-1 al cospetto di una Reggina cinica ma non in grado di dominare la scena. La gara, nel primo tempo è stata condizionata da un eccessivo nervosismo che è costato caro ai padroni di casa con Viglianisi che è stato espulso. La gara è stata decisa al 38’ da un spunto di Porcino per Montalto che da pochi passi ha battuto Maravigna per lo 0-1 finale.

Nel primo tempo reggini pericolosi con Girasole e Blondet, ma Sancataldese in grado di replicare con Sandonà prima e con Lo Iacono poi. Dopo la rete del vantaggio, reazione dei padroni di casa con Ferrigno prima e Castro poi. Nel secondo tempo la Sancataldese ha dato tutto lanciandosi in avanti alla ricerca di un pari che non è arrivato.

Resta comunque l’atteggiamento positivo e propositivo di una Sancataldese che ci ha messo l’anima sino alla fine. Una squadra, quella di Orazio Pidatella, alla quale è mancata la stoccata vincente ma non certamente il cuore. E ora concentrazione massima in vista della gara di domenica prossima sul campo del Sambiase, prima dell’impegno casalingo contro il Castrumfavara nel quale i tifosi verdeamaranto si augurano di poter stavolta conquistare i tre punti utili per la corsa alla salvezza.