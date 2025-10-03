Serie D. Ad Acireale la Sancataldese vuole fare il bis di vittorie, dopo quella sulla capolista Gela

Dare continuità al proprio rendimento in campionato provando anche ad Acireale a fare quanto riuscito con il Gela: sbancare lo stadio acese e cominciare a dare una direzione ben precisa alla propria classifica. E’ questo che la Sancataldese vuole dalla trasferta che la vedrà protagonista domenica alle 15 sul campo dell’Acireale.

Derby siciliano comunque difficile per una Sancataldese che ha dalla sua la voglia di riscatto, ma anche la volontà di non mollare per confermarsi squadra dalle mille risorse e dalle tante potenzialità. Ed è proprio questo che la squadra di Orazio Pidatella intende dimostrare: la Sancataldese ad Acireale vuole osare, provare a vincere per dare un valore diverso ad un campionato nel quale fin qui, Gela a parte, c’è stata tanta generosità ma poca lucidità sotto porta.

Ora tuttavia i verdeamaranto sembrano diversi. La vittoria di domenica scorsa con il Gela capolista li ha come cambiati: c’è voglia di far bene, ma soprattutto c’è una fiducia e una voglia ritrovate. Insomma sembra essere tornata quella matta ed irresistibile voglia di Sancataldese. L’Acireale, nel frattempo, ha disposto il costo del biglietto del settore ospiti che sarà occupato dai tifosi provenienti da San Cataldo. Per la gara di domenica, il costo per i tifosi verdeamaranto sarà di 11 euro. Arbitrerà Luca Tuderti di Reggio Emilia, guardalinee Greta Pasquesi di Rovigo e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto. (foto Sancataldese Calcio Official).