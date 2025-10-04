Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 3-0 il Terranova Gela nel derby: Balbo, D’Anna e Princiotta in gol

L’Atletico Nissa batte 3-0 il Terranova Gela e si aggiudica il derby nisseno di Seconda Categoria. Grande la gioia per la vittoria ottenuta dai ragazzi di Giacomo Serafini al “Tomaselli”.
Quella contro i gelesi, per la cronaca, è stata la prima vittoria in campionato dove l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina è ancora imbattuto. Per il terranova Gela, invece, seconda sconfitta consecutiva nonostante una prestazione generosa.
Vantaggio nisseno nel primo tempo con il giovane bomber Simone Balbo che ha portato in vantaggio l’Atletico Nissa poco dopo la mezzora del primo tempo. Nella ripresa, allo scoccare del quarto d’ora, ecco arrivare la seconda rete nissena con D’Anna, mentre il bomber Princiotta, nel finale di partita, ha triplicato chiudendo il derby sul 3-0 definitivo.
L’Atletico Nissa ha ora 4 punti in classifica, mentre il Terranova Gela è fermo a quota 0.