Seconda categoria, l’anticipo. L’Atletico Nissa va sotto di 2 gol e di un uomo, ma con Gomez e Favara agguanta sul 2-2 la Valguarnerese

Nel campionato di Seconda categoria, l’anticipo tra Atletico Nissa e Valguarnerese s’è chiuso sul 2-2. Un risultato che certamente conferma il carattere e la personalità dei nisseni. La squadra di Giacomo Serafini, sotto di due gol e di un uomo (per l’espulsione di Camara), è riuscita nella ripresa a rimontare i due gol di svantaggio con una prestazione davvero notevole.

Il primo tempo ha visto gli ospiti andare a segno in due occasioni e sempre con lo scatenato Fisichella che, in 5 minuti, ha realizzato prima la rete del vantaggio su calcio di rigore per fallo di Camara poi espulso per una reazione eccessiva nei confronti dell’arbitro al quale ha fatto volare il cartellino rosso che gli aveva esibito. Poi è arrivata anche la rete dello 0-2 in contropiede.

Tuttavia, nonostante questa tripla mazzata, nella ripresa è uscito fuori il gran cuore della formazione nissena. Prima Gomez ha accorciato le distanze con una splendida punizione e poi Favata ha pareggiato consentendo all’Atletico Nissa di pareggiare una partita che oggettivamente, s’era messa male. Il presidente dell’Atletico Nissa, Salvatore Messina, al termine dell’incontro, ha chiesto scusa al pubblico e all’arbitro per quanto accaduto in occasione dell’espulsione di Camara, dimostrando fair play e sportività ammirevoli.