Seconda Categoria. Derby nell’anticipo del sabato tra Atletico Nissa e Terranova

Nel campionato di Seconda categoria si gioca il derby provinciale tra le uniche due squadre nissene presenti in questa categoria. Al “Tomaselli” si disputa infatti il match che vedrà l’Atletico Nissa di Giacomo Serafini affrontare il Terranova Gela (ore 15,30).

Un match importante per entrambe le formazioni che, all’esordio in campionato, non hanno vinto. L’Atletico Nissa ha pareggiato 2-2 contro il Gagliano in trasferta, mentre il Terranova Gela è stato nettamente battuto in casa.

Ecco perchè il derby del 4 ottobre al “Tomaselli” riveste una grande importanza. L’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina punta sulla qualità della sua rosa per battere i gelesi e dare consistenza alla propria classifica. Di contro, tuttavia, i gelesi sono animati dalla voglia di rivalsa dopo la falsa partenza.

Insomma, sembra proprio ci siano tutti i presupposti per assistere ad un gran bel derby. Arbitrerà il confronto del “Tomaselli” Bryan Infantino di Caltanissetta.