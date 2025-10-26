Seconda categoria. Brilla la stella dell’Atletico Nissa che batte 0-3 fuori casa la Sanconitana

Nel campionato di Seconda Categoria brilla ancora la stella dell’Atletico Nissa. La formazione di Giacomo Serafini ha espugnato il campo della Sanconitana imponendosi con un netto 0-3 finale. Il match si presentava parecchio impegnativo per la squadra del presidente Salvatore Messina, tuttavia, prima il portiere Genovese dell’Atletico ha parato un rigore al centravanti avversario, poi Favata ha portato sullo 0-1 i nisseni.

Poi la doppietta di Lauricella a suggellare una vittoria meritata che ha proiettato i nisseni al terzo posto in classifica con 11 punti dietro solo al Lagoreal Enna che ha 15 punti (unica squadra del girone F a punteggio pieno) e l’Academy Sporting Eubea che di punti ne ha 13. I nisseni hanno dimostrato personalità e solidità contro un avversario tosto riuscendo così a tornare al successo dopo il pari del turno precedente con la Valguarnerese.

Continua purtroppo a non vincere invece il Terranova Gela che ha perso 2-4 in casa contro il Gagliano. I gelesi restano pertanto fermi a zero punti in classifica dopo le prime cinque gare di campionato.