San Cataldo. Tanti applausi per la serata canora alla Società “Cesare Battisti”

SAN CATALDO. Serata canora alla Società di Mutuo Soccorso Cesare Battisti di San Cataldo presieduta da Aldo Saetta. Davanti ad un numeroso pubblico, si sono esibiti tredici cantanti tutti dilettanti con ottime performance, che hanno interpretato canzoni di successo degli anni 1960, 70,80 e 90. Il pubblico presente ha gradito molto l’interpretazione delle canzoni con ripetuti applausi ai cantanti.

La manifestazione è stata presentata da Anna Naro e Nello Ambra con la regia di Salvatore Carletta con la collaborazione di Salvatore Naro, video riprese di Ernesto Ferrara. Questi i cantanti che si sono esibiti: Martorana Salvatore, Falsone Teresa, Prizzi Giuseppe, Marcenò Beniamino, Rizzo Andrea, Pagano Gabriella, Blandino Rita, Vullo Dina, Naro Salvatore, Treville Rossana, Punturo Giuseppe, Ambra Nello, Carletta Salvatore.