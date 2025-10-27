San Cataldo. Iniziato alla Società Cesare Battisti il corso di taglio, cucito e riparazioni sartoriali

SAN CATALDO. Alla Società “Cesare Battisti” di San Cataldo è iniziato il Corso di taglio e cucito e riparazioni sartoriali. Il corso sta riscuotendo grande interesse con la partecipazione anche da parte dei giovani.

Ogni martedì presso i locali della Società dalle ore 16 alle ore 18, la Società si trasforma in una grande sartoria nella quale i partecipanti, diretti da Salvina Diliberto (assente al momento per motivi di famiglia l’altra coordinatrice Fina La Marca), si cimentato in riparazioni sartoriali e creazioni di vestiti. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Si tratta di un’occasione per apprendere l’arte del taglio e del cucito, ma anche quella legata alle riparazioni sartoriali che oggi è diventata difficile da trovare. Ecco perché la società Cesare Battisti ha promosso questo corso che vuole avvicinare i giovani a questa arte.