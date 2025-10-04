Salute

Redazione 1

San Cataldo. Il 5 ottobre Festa della Natura con il WWF al Parco urbano Achille Carusi

Sab, 04/10/2025 - 17:20

SAN CATALDO. Domenica 5 ottobre Festa della Natura al Parco Urbano Achille Carusi di San Cataldo con il WWF Italia. Prevista una mattinata di attività outdoor, laboratori didattici per bambini, piantumazione di #alberi ed altro per valorizzare la biodiversità urbana e promuovere la consapevolezza ecologica.

Ecco cosa prevede il ricco e variegato programma dell’evento:

una particolare attenzione sarà rivolta a bambine e bambini , con le affascinanti “Letture in Natura” ed emozionanti attività di “Nature detectives: exploring the urban wild”. A disposizione dei visitatori saranno allestiti un info-point del WWF – per conoscere l’Associazione e le sue attività – ed uno spazio riservato alle Guardie WWF Nucleo di Caltanissetta ambientali e zoofile.

Saranno presenti stand espositivi a cura degli Enti gestori delle Riserve nissene Riserva Naturale Lago Sfondato Riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell’Imera meridionale, “Contrada Scaleri” e Lago Soprano – Bene comune. Per le famiglie che vorranno partecipare, è prevista la piantumazione di alberelli autoctoni nel parco; seguirà un flash-talk su “La Costituzione e la Tutela Ambientale”. Per tutta la mattinata sarà possibile richiedere l’adozione di gattini abbandonati curati dai volontari animalisti.

