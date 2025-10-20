San Cataldo. Il 22 ottobre inizia il 6° Torneo interno “In viaggio verso Natale”

SAN CATALDO. Mercoledì 22 Ottobre, presso la Nuova Locanda-Pifferaio Magico di San Cataldo, inizia il 6° Torneo interno “In viaggio verso il Natale”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, valido per la classifica Ranking interna e per quella Nazionale RNL. A differenza dei precedenti tornei, la nuova competizione avrà una durata piu’ lunga, 7 giornate di qualificazione, anziché 4, e la possibilità di scartare i due peggiori risultati che possono coincidere anche con una o piu’ assenze dalle serate di gioco. La finale del Torneo, prevista per il prossimo 17 dicembre, sarà il preludio delle festività Natalizie con i saluti finali tra i giocatori nel corso delle premiazioni del vincitore del Torneo, del vincitore della Classifica Ranking interna e del vincitore della Classifica delle amichevoli classificate del 2° semestre di quest’anno. Insomma sarà un finale di anno di gioco con i proverbiali fuochi di artificio.

E altri eventi attendono i giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” nei prossimi mesi. Questa domenica 26 ottobre i pifferai si recheranno a Palermo per il Master di Risiko, con in palio la qualificazione al Torneo Nazionale per il vincitore, il 7-8 novembre prossimi tutto è pronto per la grande trasferta a Bergamo per il campionato a squadre di Risiko a Squadre, con 31 Club Ufficiali di Risiko nazionali partecipanti, il 16 novembre il campionato regionale a squadre a Misterbianco (CT), con la partecipazione dei 7 Club Ufficiali di Risiko siciliani.

Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko, e divertirsi insieme agli affezionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’ sufficiente seguire la propria passione per la competizione e trasformarsi partita dopo partita in abili strateghi, per la conquista dell’obiettivo segreto ottenuto dalla distribuzione iniziale delle carte da gioco ad inizio partita. Inoltre, a differenza del Risiko classico casalingo, il Risiko da Torneo ha una durata di circa due ore, quanto basta per divertirsi e per iniziare a maturare un vero proprio desiderio di cominciare un’altra partita il prima possibile. Sarà sufficiente per questo attendere il prossimo turno di Torneo la settimana successiva.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” e sul prossimo Torneo interno, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.