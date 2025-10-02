San Cataldo. Firmato protocollo d’intesa tra Comune e Plastic Free per un futuro sostenibile senza plastica

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, per il tramite del sindaco Comparato e dell’assessore Zimarmani, ha annunciato la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Cataldo e l’associazione Plastic Free Onlus. Si tratta di un passo importante verso un futuro più sostenibile e libero dalla plastica monouso. L’accordo siglato ha l’obiettivo di:

Sensibilizzare cittadini e studenti sull’impatto della plastica sull’ambiente

Promuovere azioni concrete di pulizia del territorio

Sostenere progetti educativi e campagne di informazione

Favorire comportamenti eco-compatibili nella vita quotidiana

Con questa collaborazione, il Comune conferma il proprio impegno a favore dell’ambiente e della salvaguardia del territorio. La tutela del patrimonio naturale parte da piccoli gesti… e insieme si può fare la differenza. L’amministrazione comunale ha ringraziato i referenti di Plastic Free per la passione e la dedizione che mettono in campo ogni giorno.