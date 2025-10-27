San Cataldo. Di successo in successo la tournée della Compagnia teatrale Medea in Belgio

SAN CATALDO. Grandissimo successo in Belgio per la compagnia teatrale Medea che ha portato in scena la sua nuova commedia “Tre di cuori”. Nella commedia, come ha ricordato Ivan Giumento, è stato possibile rappresentare la Sicilia, con il suo dialetto e anche San Cataldo con l’orgoglio di sempre.

“L’abbiamo fatto e lo faremo ancora – ha sottolineato Ivan Giumento – è questo il nostro segreto: portare il nostro cuore sul palcoscenico e farlo battere sempre più forte. Amici del Belgio, ci mancava il vostro abbraccio… Con affetto”. La Compagnia Teatrale Medea dunque, per il decimo anno, ha avuto l’onore e l’onere di rappresentare, attraverso la cultura e il teatro, la Città di San Cataldo, portando con sé il calore e l’identità della comunità sancataldese a Liegi, Seraing, Saint-Nicolas e La Louvière.