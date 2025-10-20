San Cataldo. Conferito ad Angelo Lipani il titolo di presidente onorario della Confraternita di San Cataldo

SAN CATALDO. In occasione della solennità patronale del Ss. Crocifisso, è stato conferito ad Angelo Lipani, nato a San Cataldo il 24 marzo 1934, il titolo di “Presidente onorario” della Confraternita di San Cataldo.

“Decano” della Confraternita, iscritto dal 1975, celebra cinquant’anni di appartenenza, fedeltà e servizio, vissuti sempre con umiltà e discrezione.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quelli di consigliere e cassiere, distinguendosi per la devota fedeltà a San Cataldo, la generosa disponibilità e la costante attenzione verso i confrati.

Nella sua vita familiare ha condiviso un lungo cammino con la moglie, sig.ra Francesca Ferrara, scomparsa tre anni fa, ed è padre di tre figli, ai quali ha trasmesso i valori della fede e della fraternità.